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南亞科、華邦電 四檔夯

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

南亞科（2408）、華邦電等記憶體族群，受惠AI需求強勁，報價走揚，帶動第3季以來，單季營收頻創歷史新高，且市場持續看好後市營運。權證發行商建議，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可布局價內外10%內、距到期日超過五個月的相關權證。

第3季市場對DDR4需求持續熱絡，短期內仍供應吃緊。目前DDR4皆優先滿足伺服器相關需求，對消費性應用供貨有限，雖然有些消費性電子TV有降規，但占比低，雲端服務巨頭正積極爭搶DRAM產能，供應商庫存已接近耗盡，供應緊俏狀況預計將持續到2027年。

由於產能被HBM瓜分，傳統PC和伺服器DRAM供給受到嚴重擠壓，第3季報價高於第2季。南亞科多數產品合約價下半年持續上揚，且目前長約價格已有明顯走升，下半年成長主要來自ASP，因為庫存在低點，產能利用率已滿載，市場估第3季每股獲利（EPS）上看26.2元。

華邦電方面，受惠全球DRAM供給維持緊俏，第2季在CMS與Flash價格同步上漲、20奈米及先進SLC NAND占比提升中，毛利率季增至66.2%，稅後淨利241.9億元、季增139.2%，EPS為5.4元，優於預期、且創歷史新高。市場上修第3季稅後淨利至343.2億元、季增41.8%，EPS為7.6 元，營運續創歷史新高。

華邦電宣布將以全現金11.2億美元方式取得英飛凌的NOR Flash與F-RAM事業部100%股權。分析師認為，此次收購對華邦電而言，可藉此取得較完整NOR Flash線，並新增F-RAM產品與相關全球客戶、研發資源，進一步提高在NOR Flash市占率，而目前記憶體報價上漲有利獲利增加。

華邦電 南亞科

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