蘋果、輝達、超微、高通等大廠衝刺AI與高速運算（HPC）商機，傳出近期追加預訂台積電（2330）2奈米家族產能規模，增幅10%~20%，台積電也加速擴充2奈米家族產能擴建腳步，挹注整體營運動能更為強勁。

市場原本預估台積電年底2奈米家族月產能約至十萬片，2027年成長至11萬片至14萬片。業界傳由於客戶追單狀況踴躍，台積電加速擴充2奈米家族產能，今年底月產能將衝刺12萬片，即原訂2027年目標將提前達陣。台積電在今年北美技術論壇中指出，因應AI等強勁需求，今年首度同時有五座2奈米廠放量，包含新竹兩座、高雄三座。台積電2奈米第一年晶圓產出將較2023年3奈米第一年晶圓產出增加45%，2026年至2028年2奈米產能年複合成長率將達70%。

投資人不妨可以留意台積電期（CDF）做相關操作。（群益期貨提供）