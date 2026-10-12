荷莫茲海峽原油運輸逐步回升，沙烏地阿拉伯東西向輸油管輸送量恢復至每日580萬桶，中東煉油設施受損，使柴油供應仍緊，布蘭特原油在百美元附近震盪。原油供應恢復，削弱油價上攻動能，但葉門胡塞武裝對沙國的攻擊與墨西哥灣風暴威脅，仍可能打斷運輸及生產。

出口回升能否帶動成品油供應改善，關鍵在煉油設施的復原進度。美國截至2日當周商業原油庫存減少約320萬桶，與市場原估增加170萬桶形成落差，為油價提供支撐。不過，汽油庫存增加約40萬桶，近四周汽油與蒸餾油供應量均較去年同期減少，需求未全面轉強。

布蘭特油價能否站穩百美元關卡，回測前波低檔守穩、低點逐步墊高，有利反彈延伸。投資人可留意臺灣期貨交易所的布蘭特原油期貨（BRF），進場前應審慎評估，妥善控管部位並確實設定停損。（台新期貨提供）