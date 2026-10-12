聽新聞
0:00 / 0:00

原油期 善控部位

經濟日報／ 記者周克威整理

荷莫茲海峽原油運輸逐步回升，沙烏地阿拉伯東西向輸油管輸送量恢復至每日580萬桶，中東煉油設施受損，使柴油供應仍緊，布蘭特原油在百美元附近震盪。原油供應恢復，削弱油價上攻動能，但葉門胡塞武裝對沙國的攻擊與墨西哥灣風暴威脅，仍可能打斷運輸及生產。

出口回升能否帶動成品油供應改善，關鍵在煉油設施的復原進度。美國截至2日當周商業原油庫存減少約320萬桶，與市場原估增加170萬桶形成落差，為油價提供支撐。不過，汽油庫存增加約40萬桶，近四周汽油與蒸餾油供應量均較去年同期減少，需求未全面轉強。

布蘭特油價能否站穩百美元關卡，回測前波低檔守穩、低點逐步墊高，有利反彈延伸。投資人可留意臺灣期貨交易所的布蘭特原油期貨（BRF），進場前應審慎評估，妥善控管部位並確實設定停損。（台新期貨提供）

原油 中東 布蘭特原油 油價 荷莫茲海峽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際油價 一度上衝逾5% 因美傳在期中選舉前攻擊伊朗、熱帶風暴進逼墨西哥灣

中東戰雲…傳川普將再炸伊朗 油價跳漲

美俄柴油協議難解高油價 專家：像鐵達尼號快沉了 在重排甲板躺椅

「談判富成效」川普：期中選舉前不會攻擊伊朗

相關新聞

台指期 短線震盪再攻

台股上周四（8日）開低收低，終場指數收49,313點，大跌492點；台指期同樣重挫619點、至49,349點，正價差為35.56點。期貨商表示，台指期暫時跌破5日線，在跌破下方月線支撐以前，震盪後仍有機會再攻高。

台積期 動能強勁

蘋果、輝達、超微、高通等大廠衝刺AI與高速運算（HPC）商機，傳出近期追加預訂台積電（2330）2奈米家族產能規模，增幅10%~20%，台積電也加速擴充2奈米家族產能擴建腳步，挹注整體營運動能更為強勁。

南亞科、華邦電 四檔夯

南亞科（2408）、華邦電等記憶體族群，受惠AI需求強勁，報價走揚，帶動第3季以來，單季營收頻創歷史新高，且市場持續看好後市營運。權證發行商建議，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可布局價內外10%內、距到期日超過五個月的相關權證。

華通、光頡 押寶長天期

上市櫃公司華通（2313）與光頡今年9月營收表現再度亮眼，營收同創歷史新高紀錄，有望再推升股價上行。權證發行商建議，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局，藉以放大槓桿利潤。

智邦 二檔有底氣

網通廠智邦（2345）9月營收403.98億元，年增66.1%，月減1.1%，為歷史次高，僅次於8月408.72億元，連續兩個月站在400億元之上；前九月營收為2,864.02億元，年增62.4%。

強茂 選逾七個月

去年10月安世半導體之亂及今年4月揚杰科技被歐盟列入制裁名單，皆引發全球功率半導體去中化轉單效應，加計AI資料中心功率半導體市場規模有望大升至500億美元，強茂（2481）今年AI營收倍增，2027年將可維持50%以上的年成長，積壓訂單來到2021年前波景氣高峰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。