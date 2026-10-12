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台指期 短線震盪再攻

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周四（8日）開低收低，終場指數收49,313點，大跌492點；台指期同樣重挫619點、至49,349點，正價差為35.56點。期貨商表示，台指期暫時跌破5日線，在跌破下方月線支撐以前，震盪後仍有機會再攻高。

台指期淨部位方面，三大法人8日淨空單增加2,303口至7,389口，其中外資淨空單增加4,093口至83,194口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少3,325口至1,192口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前以買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI呈現平衡，買權賣權OI總量依舊相當；周選方面，買權OI增量呈現積極，目前選擇權空方略為表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周四10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在46,000點，10月第二周周三結算的買權最大OI落在54,000點，賣權最大OI落在44,500點。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待。技術面上，台股上周四下跌量縮，目前在10月5日低點不被放量跌破下，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，台指期上周四呈開低走低格局，指數跳空開低近500點，盤中雖一度反彈收斂跌幅，但尾盤權值三雄接連走弱，壓抑指數，終場以黑K棒留上影線作收。目前指數暫時跌破5日線，連假前呈現觀望態勢，在跌破下方月線支撐以前，震盪後仍有機會再攻高。

整體來說，上周四指數收在5日線下方，短線上攻節奏受阻，但高於10日線，成交金額較前一交易日萎縮，呈現量縮下跌格局。後續先看上周四低點約49,190點能否守穩，上方則以5日線作為短線回穩的第一道檢驗，指數重返5日線，且上漲家數增加，才有利於改善目前大盤偏弱的結構。

台指期 短線 期貨

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