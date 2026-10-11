期交所調高聯茂期貨、金居期貨保證金

臺灣期貨交易所於10月12日調高聯茂期貨（KBF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5 倍，金居期貨（PQF）保證金為現行所屬級距適用比例的2倍。

本次調高係聯茂（6213）經證交所於10月7日公布為處置有價證券，處置期間為10月8日至10月19日；金居（8358）經櫃買中心於10月7日再次公布為處置有價證券，處置期間為10 月8日至10月15日。

期交所依規定自10月12日一般交易時段結束後起實施，並配合證券市場處置期間結束，聯茂期貨於10月19日、金居期貨於10月15日一般交易時段結束後，恢復為調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。