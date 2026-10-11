聽新聞
0:00 / 0:00
期交所調高聯茂期貨、金居期貨保證金
臺灣期貨交易所於10月12日調高聯茂期貨（KBF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5 倍，金居期貨（PQF）保證金為現行所屬級距適用比例的2倍。
本次調高係聯茂（6213）經證交所於10月7日公布為處置有價證券，處置期間為10月8日至10月19日；金居（8358）經櫃買中心於10月7日再次公布為處置有價證券，處置期間為10 月8日至10月15日。
期交所依規定自10月12日一般交易時段結束後起實施，並配合證券市場處置期間結束，聯茂期貨於10月19日、金居期貨於10月15日一般交易時段結束後，恢復為調整前之保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。