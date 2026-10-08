台指期夜盤49K攻防戰開打 連假後台股5萬點行情還有戲？

台指期夜盤8日以49,122點開低，盤中走勢持續震盪。截至傍晚10點15分左右，台指期夜盤暫報49,082點、跌275點、跌幅0.5%。剛開盤空方率先攻擊，最低達48,788點，隨後持續於49,000點平盤下附近震盪，49K關卡攻防戰正式開打。

台新期貨表示，長天期美債殖利率攀升，加上聯準會9月會議紀錄顯示，官員仍保留年內再升息的政策選項，壓抑美股表現。

此外，最新消費者調查顯示短、中期通膨預期回升，市場難以忽視物價壓力。其中，美債標售需求強勁，加上美國加速釋油消息帶動油價回落，美股呈現走弱，而半導體族群表現明顯弱於大盤，科技股呈現分歧。

展望後市，法人分析，美國10年期公債殖利率維持在5.3%附近高檔，持續壓抑市場風險偏好，高估值電子權值股成為資金優先調節標的。國慶連假後，短線首要觀察大盤能否重新站回5日均線；若未能迅速收復，49,000點整數關卡將成為多空強弱關鍵。

另外，法人認爲，只要49,000點守穩，經過整理後仍有機會重新蓄積動能、再次挑戰5萬點。後續若成交量放大至1.25兆元以上，且大盤突破並站穩5萬點，有望吸引追價買盤回流，推動指數展開新一波行情。

法人指出，台股雖因挑戰5萬點遭遇獲利了結賣壓，進入高檔整理，但中期多頭架構仍未遭破壞。在資金輪動加速下，現貨操作宜維持「重個股、輕指數」策略，聚焦產業趨勢明確、供需偏緊、具漲價能力及獲利能見度持續提升的AI供應鏈，作為現階段布局核心。