期貨商論壇／匯率期 嚴設停損

日本9月東京核心消費者物價指數年增2.7%，高於前月1.8%及市場預期2.3%，增添日本央行收緊政策的壓力。此外，美國9月非農就業僅增加2.9萬人，低於預期9萬人，疲弱就業也使市場下修聯準會10月升息預期。

日圓在非農公布後、先升後回吐，反映美日政策預期變化尚不足以形成持續買盤，美日利差能否實際收斂仍是關鍵。日本物價走高，後續能否形成薪資與消費相互支撐的通膨，仍牽動央行緊縮節奏，若升息步伐未能加快，美元資產的利差優勢便不易消退。

技術面可聚焦日圓期貨回落後，反彈力道是否逐步減弱，日圓先前升幅遭到回吐，若日圓期貨反彈高點逐漸降低，並跌破前波低檔區，才有利日圓建立較穩定的升值走勢；反之，若日圓期貨回檔仍有承接，並再創波段高點，日圓弱勢整理便可能延續。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

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