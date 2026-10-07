期貨商論壇／那指期 長線偏多

美股短線維持強勢走勢，標普500指數與那斯達克指數雙雙改寫歷史新高。儘管美國10年期公債殖利率日前一度升抵24年高點，且消費者信心仍處低檔，但AI熱潮持續發酵，加上企業財報表現優於預期，帶動市場風險偏好升溫。

AI概念股仍是推升大盤的主要動力。輝達今年來股價大漲逾28%，扮演AI投資主旋律；超微執行長蘇姿丰表示，為因應AI需求成長，明年將大幅提高半導體供應量。另一方面，邁威爾上調2028年營收展望，反映AI晶片需求持續成長。

雖美國10年期公債殖利率一度衝上24年來新高，但市場認為，強勁的企業獲利與AI投資熱潮，目前仍足以抵消高利率環境帶來的壓力。後續投資人將聚焦第3季財報，觀察企業能否持續將AI投資轉化為實際營收與獲利成長，並在高利率、高能源成本環境下維持獲利能力，將成為決定美股後續走勢的重要關鍵。

投資人接下來將密切關注第3季財報季表現。市場關注重點，在企業龐大AI投資能否進一步轉化為實際營收與獲利成長，財報表現與管理層展望，將成為影響第4季市場走向的關鍵。不過在AI相關企業持續繳出亮眼財報，以及市場對第4季企業獲利保持樂觀預期下，那斯達克中長期偏多格局仍有望延續，投資人可透過相關期貨進場布局。（凱基期貨提供）

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