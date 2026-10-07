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台指期 有望震盪向上

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股昨（7）日高檔震盪，終場指數小跌16點、收在49,806點；台指期則下跌103點、至49,979點，正價差為172.63點。期貨商表示，目前台指期仍站穩在所有均線之上，下方月線為重要支撐，在跌破月線前，短線震盪整理過後，仍有機會再挑戰新高。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少107口至5,086口，其中外資淨空單減少416口至79,101口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加1,440口至4,517口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為300餘口，買權賣權OI總量相當；周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

台新期貨認為，台指期昨日呈區間震盪格局，指數開盤隨即遭遇5萬點整數關卡賣壓，所幸金融股及傳產股擔任撐盤要角，使跌幅收斂，終場以黑K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，下方月線為重要支撐，因此在跌破月線以前，短線震盪整理過後，仍有機會再挑戰新高。

整體來說，台股短中長期均線維持多頭排列，預期持續震盪向上走升，不過指數再往上，調節賣壓伺機出籠，仍未能攻克5萬點整數大關。然而，台股本周雙十連續假期，根據過往連假效應，假期前夕通常觀望氣氛濃厚，台股量能可能會縮減。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在46,000點，10月第一周周三結算的買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在49,600點。

群益期貨表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股各均線多頭排列，目前仍屬創高階段，短線拉回仍可以樂觀看待。

台指期 選擇權 三大法人

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