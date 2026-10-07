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荷莫茲海峽、美債殖利率衝擊 台指期夜盤下跌500點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤7日開盤時，受美股電子盤走跌拖累，以49,946點、下跌22點開出。而截至晚間約21點，指數來到約49,481點、下跌487點。記者余承翰／攝影
台指期夜盤7日開盤時，受美股電子盤走跌拖累，以49,946點、下跌22點開出。而截至晚間約21點，指數來到約49,481點、下跌487點。記者余承翰／攝影

台指期夜盤7日開盤時，受美股電子盤走跌拖累，以49,946點、下跌22點開出後，在國際油價持續走高，布蘭特原油站穩100美元大關，美股電子盤跌勢擴大中，指數開低走低，呈破底走勢，最低為49,456點、下跌512點，而截至晚間約21點，指數來到約49,481點、下跌487點。

7日美股電子盤焦點，在於伊朗伊斯蘭革命衛隊傳出，荷莫茲海峽已經關閉，伊朗將封鎖該海峽的非法航道，這種情況將持續到伊朗的合法訴求得到滿足為止下，國際油價反彈，布蘭特原油在晚間20點45分過後，來到約101.5美元、上漲0.9%，WTI則在89.7美元、上漲近0.4%，同時，美國各中、長天期債券殖利率全面反彈，黃金下跌逾85美元、跌幅2%中，道瓊電子盤下跌逾400點，那斯達克電子盤也下跌逾200點中，拖累台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,575元、下跌25元附近遊走，電子期下跌1.43%，半導體期下跌1%，中型100期貨指數下跌0.87%。

市場專家建議，就技術面來說，7日台股呈「5萬點前近關情怯」的格局，主要受到國慶連假與調節賣壓干擾，6日、7日盤中高點分別推進至49,968點與49,966點，連續兩日強攻5萬點大關皆未能突破，顯示5萬點大關已成為目前短線多空攻防的焦點，所幸目前盤中拉回幅度可控，後續關鍵在於國慶連假過後，多頭能否展現積極表態意圖，一旦帶量攻克並站穩5萬點心理關卡，大盤有望重啟新一波攻勢；反之，若量能無法有效放大至1.2兆以上-站穩5萬點，則須提防盤勢回測5日均線尋求支撐。

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