荷莫茲海峽、美債殖利率衝擊 台指期夜盤下跌500點

股民買進國巨套牢之後，把短線操作變成長期投資？國巨股價大起大落，散戶卻愈跌愈買，大半年增加近40萬人，相當於新北三重的人口，總股東數更超過中信金。「股添樂 股市新觀點」今（7）日在臉書發文，幽默地說國巨有望成為「新一代台股熱門定存股」，並點出兩群散戶的心情，高檔買進的等解套，低檔進場的則想「先賣一趟」。

2026-10-07 19:43