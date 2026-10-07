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全民權證／臻鼎 二檔人氣旺
臻鼎-KY（4958）受惠IC載板稼動率提升及漲價效益，加上高密度互連板（HDI）業務接獲多項人工智慧（AI）新專案，及高階光模塊需求強勁，營運強勁成長，近日外資積極敲進。
法人指出，AI、HPC需求快速成長，帶動高階ABF載板出貨增溫，尤其客製化晶片規格持續升級，產業鏈已由單純採購，轉為載板、設計及封裝高度協作的開發架構，市況供不應求有利漲價趨勢延續，臻鼎營運水漲船高。
因應客戶需求，臻鼎-KY今年資本支出逾800億元，未來三年產能大多與客戶綁定，部分高階訂單透過預付款及專案款鎖定，有助降低產能去化風險。權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的認購權證，參與行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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