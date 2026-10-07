全民權證／台塑化 選逾120天

台塑化（6505）受惠中東及俄羅斯煉油產能受損，加上美國恐限制柴油出口，成品油供給吃緊，有利煉油利差維持不墜，法人上修2026年獲利預估值，股息殖利率可望超過6%，目前評價偏低。

除中東煉油產能恢復時間遞延外，烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，推升煉油利差自6月低檔逐步走揚，且沙烏地阿拉伯調降對亞洲原油的官方價格，有利成本下降，法人預期，台塑化第3季本業獲利可望持續繳出亮麗成績單。第4季國際油價延續高檔整理，原油供應處於穩定狀態，隨歐洲積極建立庫存，以因應冬季取暖需求，預期柴油消費動能續強。

權證券商建議，看好台塑化後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（統一證券提供）

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