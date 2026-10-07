全民權證／台塑 挑價內外10%

台塑（1301）昨（7）日受惠轉投資台塑化煉油獲利大增挹注，加上積極培育電子化學事業小金雞，因而吸引買盤大舉簇擁，激勵股價開高走高，近午盤即亮燈強鎖漲停，表現亮眼。

法人指出，台塑受惠台塑化獲利挹注，第3、4季獲利分別上調18.7%與35.9%，加上擴大投資電子化學品，積極培育小金雞，因而法人同步上調今年每股純益（EPS）10.7%至4.18元。

台塑獲利不但優於預期、且大幅較去年轉虧為盈，基本面轉機趨勢明確，因而吸引買盤薈萃，推升昨天股價亮燈漲停。權證發行商建議，看好台塑後市的投資人，可透過布局相關認購權證，擴大槓桿利潤。挑選標準，以價內外10%內、距到期日逾五個月等條件為主。（台新證券提供）

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