聽新聞
0:00 / 0:00
洋基、帆宣 權證押逾四個月
AI需求強勁，帶動洋基工程（6691）、帆宣等跟隨大客戶全球擴廠腳步，法人看好近年營運表現，權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。
法人表示，台積電2026年資本支出600~640億美元，未來三年資本支出規模有望挑戰2,100億至2,200億美元，台灣廠務工程業者與半導體客戶進入美國、日本、歐洲與東南亞等科技業製造重鎮，長期營運有望穩健成長。
洋基工程截至9月下旬未認列訂單金額已突破先前的553億元高峰，市場考量大型EPC專案工期約1~1.5年，目前高額在手訂單有相當比例將在2027年進入施工高峰並認列營收。
同時，海外布局將在2027年進入收割期，洋基工程2026年完成日本公司併購後，除熊本半導體廠專案外，美光廣島廠後續擴建也可挹注日本營收。美國方面，公司目前已成為客戶在美國地區的合格供應商，並爭取美光ID1∕ID2廠區建設商機。
市場預估今年營收483億元、年增116.4%，毛利率18%，稅後純益62億元、年增108%，每股純益47.2元，明年營運有望進一步成長。
帆宣下半年營運受惠Bonder∕de-bonder持續出貨，因應客戶對先進封裝產能擴充的要求，以及晶圓代工客戶產能利用率維持高檔，挹注材料代理需求，此外，自動化供應系統則見到客戶在美國增加投入1,000億美元，長期需求穩健，且短中期加速施工節奏。
看好洋基工程、帆宣後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證靈活操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。