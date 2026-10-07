洋基、帆宣 權證押逾四個月

AI需求強勁，帶動洋基工程（6691）、帆宣等跟隨大客戶全球擴廠腳步，法人看好近年營運表現，權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

法人表示，台積電2026年資本支出600~640億美元，未來三年資本支出規模有望挑戰2,100億至2,200億美元，台灣廠務工程業者與半導體客戶進入美國、日本、歐洲與東南亞等科技業製造重鎮，長期營運有望穩健成長。

洋基工程截至9月下旬未認列訂單金額已突破先前的553億元高峰，市場考量大型EPC專案工期約1~1.5年，目前高額在手訂單有相當比例將在2027年進入施工高峰並認列營收。

同時，海外布局將在2027年進入收割期，洋基工程2026年完成日本公司併購後，除熊本半導體廠專案外，美光廣島廠後續擴建也可挹注日本營收。美國方面，公司目前已成為客戶在美國地區的合格供應商，並爭取美光ID1∕ID2廠區建設商機。

市場預估今年營收483億元、年增116.4%，毛利率18%，稅後純益62億元、年增108%，每股純益47.2元，明年營運有望進一步成長。

帆宣下半年營運受惠Bonder∕de-bonder持續出貨，因應客戶對先進封裝產能擴充的要求，以及晶圓代工客戶產能利用率維持高檔，挹注材料代理需求，此外，自動化供應系統則見到客戶在美國增加投入1,000億美元，長期需求穩健，且短中期加速施工節奏。

看好洋基工程、帆宣後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證靈活操作。