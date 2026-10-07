宏捷科、穩懋 權證四檔聚光

台股近來高檔承壓，族群各自表態。昨（7）日盤面上，砷化鎵族群的宏捷科（8086）表現突出，在買盤大舉挺進下，股價開高走高，盤中即亮燈強勢漲停；穩懋則開高收低，終場雖小跌收市，不過仍守穩各均線之上。

近來俄烏戰爭中，大量使用無人機作為攻擊武器，使得現代戰爭面貌為之丕變。而隨無人機應用場景與使用量大幅增加，帶動功率放大器（PA）需求大增，成近來砷化鎵產業的關鍵利多亮點。

宏捷科的PA產品由中低階手機切入陸系旗艦機型及韓系手機，增加出貨品項及市占率。近期成長動能更來自無人機的PA用量增加，光通訊短距離應用的 VCSEL 產品，年增率更高達 50%。

此外，低軌衛星應用提升、光通訊的磷化銦（InP）等產品具未來潛力，使宏捷科基本面展望正向，開始受到市場矚目，特別是明（2027）年上半年，法人預期基本面將開始轉佳，因而吸引長線買盤提前進場卡位。

穩懋受惠於光通訊新訂單自今年6月開始量產出貨，預估出貨量第4季將持續放大，且後續成長空間可期，為第4季、及2027年的重要營收成長關鍵動能，因而近二個多月股價走出一波長多格局。

目前法人對於穩懋，絕大多數抱持正面觀點，幾乎均給予「買進」評等；外資機構如瑞銀證券，也基於看好穩懋後市的成長性，因而上調2026至2028年的EPS，並建議「買進」、目標價則由500元大升至725元。

權證發行商建議，看好宏捷科、穩懋等砷化鎵族群後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內、距到期日超過100天（含）的相關認購權證進行布局。