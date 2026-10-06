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期貨商論壇／黃金期 分批布局
美元指數走強，10年期美債殖利率也仍貼近20年高點，持有黃金的機會成本居高不下，壓抑金價反彈空間；此外，市場雖預期聯準會10月暫停升息，但1月升息機率仍在八成以上，顯示升息只是延後、並未完全退場。
截至5日，現貨黃金收在每英兩4,139.89美元，小漲0.1%，COMEX黃金期貨收4,156.8美元，小跌0.1%，金價連續兩周走低後，在4,100美元上方整理。投資人宜留意美債殖利率與美元走勢，採分批布局策略。想參與黃金行情的投資人，除直接交易黃金期貨外，也可留意台灣掛牌的期元大S&P黃金（00635U），以較低門檻布局金價中長期行情。（永豐期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考。）
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