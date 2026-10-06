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期貨鑽石獎 19家勝出

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

期交所為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，提升法人機構參與，同時鼓勵金融機構積極參與店頭集中結算業務，今年續辦理「第12屆期貨鑽石獎」，得獎名單於昨（6）日出爐，共19家機構獲獎，總計將頒發26個獎座。

「第12屆期貨鑽石獎」得獎名單公告於期交所網站，為恭賀所有獲獎機構並表彰其對國內期貨市場的貢獻，期交所將於27日舉辦「第12屆期貨鑽石獎」頒獎典禮，邀請主管機關及獲獎機構代表共襄盛舉，一同見證榮耀時刻。

「第12屆期貨鑽石獎」就積極參與期貨市場各業別，如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎；並就提供市場流動性之造市者設置造市績效鑽石獎，以及就店頭結算會員及客戶設置店頭集中結算量鑽石獎，並就辦理高資產客戶財富管理業務之銀行業及證券業設置財富管理鑽石獎；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者設置特別貢獻鑽石獎。

期貨 鑽石 期交所

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