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美債殖利率、油價跌 台指期夜盤再寫50,265點歷史新高

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美債殖利率、油價跌 台指期夜盤再寫50,265點歷史新高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤再寫50,265點歷史新高。聯合報系資料照
台指期夜盤再寫50,265點歷史新高。聯合報系資料照

台指期夜盤6日開盤時，受美股電子盤反彈帶動，以50,109點、上漲27點開出後，雖一度受短多下車拖累，指數翻黑下跌，最低來到49,990點、下跌92點，但隨國際油價走跌、美股電子盤漲勢逐步擴大中，盤勢呈陡角度上攻，一路上衝至50,265點、上漲183點，再寫歷史新高紀錄，截至晚間約21點，指數來到約50,165點、上漲83點。

6日美股電子盤焦點，在於外電傳出，9月海灣地區不含伊朗的原油、凝析油及成品油出口恢復至戰前水準的八成以上，布蘭特原油應聲跌破百美元大關，與WTI下跌逾2%，加上美國2年、5年、10年、20年、30年期公債殖利率全面走疲，美元指數同步下跌中，搭配邁威爾（Marvell）投資者日在今晚21點登場，市場聚焦在AI前景，與輝達（NVIDIA）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）在電子盤受領同步反彈中，也帶動道瓊、那斯達克、標普電子盤漲勢擴大，也激勵台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,610元、平盤附近遊走，電子期下跌0.04%，半導體期還未見成交紀錄，中型100期貨指數上漲0.65%。

市場專家建議，就技術面來說，6日台股早盤走高來到49,968高點後進入震盪，全場在平盤附近整理，終場小漲收紅K棒，再創歷史新高，但成交金額萎縮，屬價穩量縮，型態、均線、指標與量價皆有利於多頭，指數適度震盪後仍將再攻，短線隨時有機會再戰5萬關卡。

美債殖利率 台指期

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