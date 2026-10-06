創意、世芯 權證認購耀眼

今日主題 無晶圓廠IC設計公司、ASIC大廠邁威爾美東時間6日將在紐約舉行投資者日，其核心競爭力在於解決AI運算中最棘手的「傳輸瓶頸」問題，也是黃仁勳點名的下一個兆美元股，台廠的「邁威爾概念股」包括創意、世芯-KY等多屬高價股，可運用相關權證參與行情。

美國邁威爾科技（Marvell Technology）是輝達行長黃仁勳欽點的下一個兆美元公司，其將在美東時間6日舉行投資者日，ASIC與光傳輸相關內容成焦點，將帶動創意（3443）、世芯-KY等「邁威爾概念股」受關注，相關認購權證可留意介入時機。

創意在先進製程及HBM3e、HBM4矽智財布局完整，營運成長動能升溫。隨通用型GPU採購成本與功耗攀升，北美CSP持續加大自研AI推論晶片與伺服器CPU投入。

憑藉與台積電先進製程、CoWoS封裝的緊密合作，以及從IP、前後端設計至量產的一站式服務能力，成為CSP自研晶片商業化的重要合作夥伴。

隨3奈米專案進入量產、2奈米設計案增加，以及HBM4與先進封裝需求擴大，創意高毛利NRE與量產營收有望同步成長，推動產品組合與獲利能力持續提升。進入第4季，隨北美雲端客戶下一代 AI ASIC及自研伺服器CPU擴大量產，法人預期創意單季營收有望推升至新高。

世芯-KY今明年營收將大幅成長，主要是北美大客戶新世代產品N3量產和下一代設計合作，營收從2026年第2季開始顯著躍升。

車用ADAS預計將從2026年開始成為第二大營收貢獻。下一代N2產品開發已在進行中，2026年底將Tape-Out，直到2028年營收貢獻將持續增加。

法人表示，世芯-KY北美客戶案量大，客戶集中度高，預期今明兩年營收將大幅成長。雖然上半年營運動能表現不佳，但最差狀況確實已過，即將進入營運爆發期，且世芯為北美CSP客戶唯一後段設計服務供應商，產品世代貢獻程度延續，營運持續成長看到2029年。

權證發行商建議，看好創意、世芯-KY後市的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期四個月以上的認購權證靈活操作。