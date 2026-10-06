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智邦、大立光 權證四檔吸睛

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

國際科技大廠邁威爾（Marvell）將於美東時間6日於美國紐約舉行投資者日。由於不少台系廠商均與邁威爾具有直接或間接合作關係，因此相關「邁威爾概念股」如智邦（2345）、大立光等，均受到市場矚目。

外資花旗證券預期，邁威爾高層將於投資者日重點介紹下一代AI資料中心基礎設施，涵蓋Scale-Up、Scale-Across 以及Scale-Out等廣泛的網絡成長機會。花旗預估邁威爾到2030年 ，每股純益（EPS）有望達到15至20美元水準。

法人指出，智邦與邁威爾在資料中心高速網路與AI基礎設施是重要合作夥伴，雙方在晶片與系統整合上緊密連動，如在資料中心交換器領域，智邦主要採用邁威爾與博通的高效能交換晶片與ASIC解決方案，來開發白牌交換器。

智邦旗下的智邦網通（Edgecore），曾推出專為AI基礎設施打造的全光子與全機架平台，並將邁威爾列為關鍵生態系統合作夥伴之一，共同推動800G乃至1.6T高速網路、光通訊及模組化AI工廠的規格升級。

大立光與邁威爾的關聯，主要聚焦於AI資料中心高速光互連、矽光子與共同封裝光學元件的供應鏈想像與跨界轉型題材。如大立光近年積極將光學精密成型技術延伸至AI硬體，開發用於矽光子模組相關光學組件。

法人認為，若未來大立光在CPO相關的微透鏡與光路轉折元件上，能正式獲得像邁威爾這類美系高速晶片大廠的直接認證與供應鏈導入，產品線將成功從純手機鏡頭跨入AI半導體、光通訊等領域，非常具有想像空間。

權證發行商建議，看好智邦、大立光等「邁威爾概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內、距到期日超過120天的相關認購權證進行布局。

智邦 大立光 花旗

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