全民權證／台達電 兩檔搶鏡

台達電（2308）今年第4季漲價、新GPU平台電源加速出貨，HVDC出貨將季增20%，PMIC、MOSFET缺料狀況較預期嚴峻，但第4季營收增強，來自於新平台AI伺服器電源出貨加速、少量HVDC第4季出貨貢獻，及透過漲價反映成本。

法人估台達電AI相關營收在今明兩年達3,407、7,656億元，占公司總營收42%、59%。台達電為業界唯一具備多年資料中心基礎建設經驗、散熱關鍵零組件生產技術及電力相關產品組合完善，且其為全球PSU龍頭，White Space產品齊全與出貨實績佳。其產品議價能力使其毛利率、營益率仍維持高速成長。

權證券商建議，若看好台達電後市，可用價內外15%以內、有效天期逾120天的商品介入。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。