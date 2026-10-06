全民權證／永光 挑價內外5%

台股昨（6）日雖再寫新高，但個股跌多漲少，永光（1711）受惠台灣半導體業積極推動「材料自主」，吸引買盤薈萃，早盤股價即亮燈強鎖漲停，以48.6元攀本波波段高峰。

法人指出，永光的光阻材料代工項目持續推進，後段先進封裝所需光阻專案，國際大廠要求永光進行產線擴張，終端需求強勁。除光阻材料外，也有其他化學品代工項目正洽談中，以日系廠商客戶居多。

除光阻材料外，永光也持續研發PSPI項目，目標產品性能往「低溫固化、高解析度、PFAS Free 成分」邁進。權證發行商建議，若看好永光表現，可布局相關認購權證，擴大槓桿利潤。標準以價內外5%內、距到期日逾四個月等條件為主。（凱基證券提供）

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