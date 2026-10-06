全民權證／金像電 押逾150天

無晶圓廠IC設計公司、ASIC大廠邁威爾美東時間6日將在紐約舉行投資者日，其核心競爭力在於解決AI運算中最棘手的「傳輸瓶頸」問題，也是黃仁勳點名的下一個兆美元股，台廠的「邁威爾概念股」包括創意、世芯-KY等多屬高價股，可運用相關權證參與行情。

2026-10-06 22:55