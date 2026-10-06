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全民權證／金像電 押逾150天
金像電（2368）私募案獲亞馬遜砸15.8億元認購，強化雙方訂單穩定度，加上未來高密度連接厚板產能或量產技術均可滿足客戶需求，帶動產品單價提升，營運展望正向。
法人指出，金像電持續在台灣、蘇州、常熟等擴充產能，受惠AWS Trainium 3加速拉貨、電信網通800G交換器等訂單強勁，第3季營收將突破300億元大關，產品結構優化及新品良率穩定下，獲利水漲船高。
隨雲端服務供應商ASIC訂單、電信設備1.6T交換器放量，及英特爾、超微PCIe6通用伺服器出貨，法人看好，金像電產能供不應求，後市成長可期。權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日逾150天的認購權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）
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