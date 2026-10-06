京元電 權證瞄準逾五個月

台股近日延續震盪創高，基本面、技術面均有利多方發揮，隨邁威爾（Marvell）投資者日登場，將有利京元電子（2449）等出面表態，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

以產業趨勢來看，法人分析，隨2.5D/3D、CoWoS、SoIC等先進封裝推進，帶動封裝及測試價值持續提升，預估全球先進封裝市場規模將由2024年461億美元，成長至2030年794億美元，年複合成長率9.5%。

法人指出，新一代人工智慧（AI）加速器成本結構中，先進封裝、組裝及測試占比愈來愈高，且Chiplet愈複雜將拉長測試時間，京元電子將是主要受惠者，推估今年AI相關營收占比超過七成水準。

隨AI晶片持續放量，帶動後段測試需求增溫，加上輝達（NVIDIA）Blackwell GPU出貨維持高檔，散熱設計調整的Rubin平台晶片，預計第4季正式放量，法人預期，京元電子營運動能有望明顯轉強，ASIC及CPU測試需求亦提供後續成長動能。

京元電子主要營收來源為占比逾五成最終測試（FT），並具備自製預燒爐（Burn-in）技術，受惠AI晶片功耗及可靠度要求提升，產品組合持續朝高階測試移轉，今年資本支出上修至500億元歷史新高。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的京元電子相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。