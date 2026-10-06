全民權證／光寶科 兩檔放閃

光寶科（2301）技術布局持續深化電源、網通、光通訊等領域，隨高雄等產能布局推進，產品布局持續由電源零組件向系統級解決方案延伸，營運可期。

光寶科布局收購南京能利芯，補強資料中心板端DC-DC轉換器解決方案，加上策略投資新加坡DenseLight，將高速光通訊布局延伸至磷化銦磊晶設計、晶圓製程、雷射元件及封裝。在2027年除既有CSP客戶的電源方案比重將提升外，還有新客戶、800VDC逐步導入等利多。而18.3kW PSU及110kW機架式電源貢獻完整，使AI電源產品由單一PSU擴展至電源解決方案。

權證券商建議，看好光寶科後市股價表現的投資人，可利用價內外15%以內、有效天期150天以上的商品介入。（國泰證券提供、記者廖賢龍整理）

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