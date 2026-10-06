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全民權證／0050 押價內外5%
台股昨（5）日多頭士氣如虹，推升指數開高收高，終場大漲1,236點、收49,712點，離5萬點整數關卡僅有咫尺之遙。隨各項利多紛呈，法人紛紛預期台股本周將挑戰50K大關。
法人指出，台股目前的利多有：台股各均線多頭排列、今年上市櫃企業獲利年增率上調至逾七成、台積電法說將釋佳音、美中第4季選舉可望釋利多、新台幣兌美元匯率預期走升吸引國際熱錢潮湧台股等。
隨各項利多發酵，台股近日可望站上5萬大關，甚至向上衝高。權證發行商建議，看好台股後市的投資人，可布局連結指數型ETF如元大台灣50（0050）相關認購權證，擴大槓桿利潤。挑選標準以價內外5%內、距到期日逾五個月等條件為主。（中國信託證券提供、記者魏興中整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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