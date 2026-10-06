全民權證／燿華 選中長天期

近周黃金市場在Fed升息預期與就業數據疲軟等拉扯下，呈現先跌後彈的震盪格局。隨10年期美債殖利率觸及2007年來高點，市場預期Fed的10月升息機率達70%，導致金價走跌，然紐約聯儲總裁Williams表態稱「無緊迫性」再升息，緩解市場擔憂，金價隨即反彈，顯示市場對升息路徑的敏感度極高。

2026-10-06 00:48