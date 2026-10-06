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全民權證／燿華 選中長天期
燿華（2367）受惠低軌衛星（LEO）拉貨動能轉強，產品線從地面接收站延伸至衛星本體，高階HDI出貨比重持續放大。搭配車用電子、高頻雷達等長線需求支撐，加上海外新產能逐步開出與產品組合優化，市場看好其營運動能逐季走揚，獲利結構有望顯著改善。
在基本面轉佳與題材發酵下，燿華近期股價呈短線多頭排列，交投熱度增溫，吸引買盤進駐，技術面維持沿均線攻堅格局。隨現貨市場量能活絡，具高槓桿特性的權證市場亦吸引波段與短線資金積極卡位。
權證發行商表示，若看好燿華後市，可鎖定價外20%至價內10％、有效天期逾90天的中長天期標的，兼顧實質槓桿效益並降低時間價值耗損風險。（永豐金證券提供、記者黃彥宏整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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