50,247點！台指期夜盤再創歷史新高

台指期夜盤5日開盤時，受美股電子盤回穩帶動，以49,960點、上漲16點開出後，雖一度翻黑下跌至49,933點、下跌11點，但在多頭追價買盤進場中，盤勢呈陡角度上攻走勢，一路上衝至50,247點、上漲303點，再寫歷史新高紀錄，隨後受短多下車拖累，截至晚間約21點，指數來到約50,050點、上漲106點。

5日美股電子盤焦點，首先在於WTI、布蘭特原油漲跌互見，美國5年、10年、20年與30年公布殖利率小幅反彈中，晚間20點30分過後，道瓊電子盤一度由黑翻小紅，那斯達克、標普也在接近平盤附近震盪遊走，黃金、白銀、美元指數小漲，英特爾（Intel）則受到馬斯克證實與台積電（2330）討論Terafab芯片製造合作，市場重新評估英特爾在其中可扮演的角色中，電子盤股價一度下跌逾3.5%，輝達（NVIDIA）、博通、微軟（Microsoft）則是反彈下，激勵台指期夜盤走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,605元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.26%，半導體期上漲0.59%，中型100期貨指數上漲0.10%。

市場專家建議，就技術面來說，5日台股跳空上漲，創歷史新高，成交量再度回到1兆以上，也是連續4個交易日高於20日均量，後續只要多方缺口48,491點不被封閉，價量齊揚下，有利台股挑戰5萬點大關。資金聚焦在印刷電路板相關、分離式元件、IC基板等漲價概念股，另外半導體設備和散熱在指標股創高帶動下，相關類股有望吸引資金進駐。弱勢股則為貨櫃航運與散裝航運，大多跌破短期均線與月線，建議操作不宜躁進。