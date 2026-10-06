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期貨商論壇／黃金期 區間操作

經濟日報／ 記者周克威整理

近周黃金市場在Fed升息預期與就業數據疲軟等拉扯下，呈現先跌後彈的震盪格局。隨10年期美債殖利率觸及2007年來高點，市場預期Fed的10月升息機率達70%，導致金價走跌，然紐約聯儲總裁Williams表態稱「無緊迫性」再升息，緩解市場擔憂，金價隨即反彈，顯示市場對升息路徑的敏感度極高。

這兩股力量拉鋸，使金價走勢呈現「數據依賴」格局。最新公布的9月非農就業遠低於市場預期，失業率升至4.2%，高於市場預期，顯示美國就業市場明顯放緩，大幅降低Fed升息的緊迫性。金價雖因此反彈，但上漲動能乏力，維持低檔盤整格局。

展望後市，若後續通膨數據持續高於預期，或油價再度飆升，Fed仍可能於12月升息；若就業市場持續疲軟，或通膨降溫速度快於預期，Fed可能推遲升息。

在Fed政策路徑未明前，預期金價將呈現上有壓、下有撐的盤整行情，投資人宜採區間操作策略，並密切關注通膨與就業數據的變化。

如想交易黃金期貨，可透過台灣期貨交易所所推出的「黃金期貨契約（GDF）」與「台幣黃金期貨契約（TGF）」進行操作，所需原始保證金分別為560美元、新台幣2.2萬元。透過期貨市場，投資人可靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

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