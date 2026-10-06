期貨商論壇／啟碁期 動能強勁

啟碁（6285）近期營運表現亮眼，主因受惠低軌衛星（LEO）、高速網通設備及車用電子需求暢旺。該公司上半年營收達685.9億元。鑑於三大事業群訂單優於預期，市場已上修啟碁今年全年營收目標至1,600億元。在切入Google OCS供應鏈方面，啟碁切入波長選擇開關與MEMS光學網路交換器技術，藉以替代傳統光電轉換，法人預計2027年將開始大幅放量生產。

啟碁近期加速越南製造布局，日前再投入6億元新增產能，2026年越南產能占整體比重預估將超過50%。產能擴建鎖定低軌衛星與營運商設備需求，配合客戶拉貨節奏，支應2027年續增的LEO訂單。啟碁在製造端同步導入循環經濟管理架構，取得ISO59004循環經濟管理系統認證，成為國內首家取得該認證的網通業者。

未來發展重點與成長引擎，在低軌衛星與太空通訊方面，搭配Starlink規模擴張、星艦商用化及6G非地面網路發展，啟碁地面終端與機上連網設備需求長線看好。在AI資料中心與光通訊方面，除了800G交換器放量外，亦布局純光學交換與AI-RAN（將GPU算力導入基地台與電信Edge節點），邁向高附加價值市場。

在回檔整理近四個月後，10月5日再度站回季線之上，在季線有撐情況下，啟碁期貨短線有機會出現一波多方行情。（兆豐期貨提供）

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