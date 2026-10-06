台指期 外資樂觀布局

台股昨（5）日開高收高，終場大漲1,236點、收在49,712點，再創歷史收盤新高；台指期同步勁揚1,280點至49,949點，正價差為236.96點。期貨商表示，目前指數站穩在所有均線之上，在跌破月線以前，短線震盪整理過後仍有機會再攻，蓄勢再創歷史高點。

在台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少2,626口至4,015口，其中外資淨空單減少3,300口至77,004口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,594口至3,886口。其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

台新期貨認為，台指期昨日跳空開高，早盤買盤踴躍一度以50,097點，改寫歷史新高點，午盤過後則是獲利了結賣壓稍稍出現，終場指數以紅K棒留上影線作收。目前指數站穩在所有均線之上，下方月線為重要支撐，因此在跌破月線以前，短線震盪整理過後仍有機會再攻，蓄勢再創歷史高點。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，10月第一周周三結算的買權最大OI落在52,500點，賣權最大OI落在49,000點。

整體來說，昨日成交量能大幅放大至1.15兆元，重返兆元之上，價漲量增格局明確，不過盤面上下跌家數734家，仍多於上漲527家（其中漲停27家），顯示漲勢高度集中在特定族群與權值股。

群益期貨表示，昨日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股各均線多頭排列不變，目前在處於創高階段下，短線仍可樂觀看待。