鼎元、華通 挑逾四個月

隨著科技終端需求復甦與規格升級，電子零組件族群重獲市場目光，感測元件廠鼎元（2426）、PCB大廠華通在各自利基領域展現穩健成長動能，吸引買盤進駐，相關認購權證交投也同步增溫。

鼎元受惠車用電子、工控自動化需求回溫，加上穿戴式裝置與醫療感測滲透率提升，營運逐步走出谷底。隨感測半導體庫存去化告一段落，高階光電感測元件出貨動能轉強，市場看好鼎元在車載感測與短波紅外線利基市場的長線成長潛力。反映基本面轉機題材，鼎元近期股價擺脫底部整理區間，呈帶量上攻態勢，短中期均線向上翻揚，多方結構明確。

PCB大廠華通後市同樣亮眼。受惠於低軌衛星發射量持續增加，華通作為主要衛星通訊板供應商，出貨規模維持高檔水準；此外，美系消費型電子旗艦新機備貨啟動，高階HDI（高密度互連板）與軟硬結合板拉貨力道轉強，加上伺服器與AI應用板逐步放量，多重動能推升稼動率維持高檔。

在基本面支撐下，華通近期股價維持多頭高檔震盪，法人籌碼陸續逢低加碼，技術面呈強勢抗跌結構，具備挑戰波段前高的動能。

權證發行商建議，若看好鼎元或華通表現，不妨利用認購權證以小博大；在條件篩選上，建議挑選剩餘天數120天以上、價內外10％以內的長天期標的，並優先選擇買賣價差小、造市積極的券商所發行的權證靈活操作。