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四檔創新板股票10月6日有權證掛牌 證交所推動權證新制
臺灣證券交易所2026年9月30日公告認購（售）權證市場發行制度優化措施，期能有助提升權證發行品質；並開放創新板上市股票得為權證標的，豐富權證標的多元性。證交所並已於今年9月30日篩選第4季得為上市權證（含牛熊證）標的證券，其中符合得為權證標的之創新板股票計有富田-創（4590）、聯友金屬-創（7610）、熙特爾-創（7740）及微矽電子-創（8162）等四檔，10月1日即已有發行人申請發行，共計14檔以創新板股票為標的權證將於10月6日掛牌上市。
考量近年權證發行數量、交易實務需求及發行人風險，這次修正調降現行權證發行人發行額度上限，期促使發行人增進權證發行品質；另為確保發行人自行註銷權證後，仍有足夠的權證以供報價所需，因此調整發行人的自行註銷權證比例。相關法規修正措施已於今年9月30日公告，為降低對權證發行人之衝擊，並使其有足夠時間調整作業流程及系統，爰給予三個月緩衝期，自2027年1月1日起實施。
另考量創新板現行交易制度與一般板完全接軌，包含已開放信用交易、有價證券借貸、當日沖銷及盤中零股交易等，且實施成效良好；繼2025年全面取消合格投資人限制，放寬投信基金投資創新板股票額度後，為進一步建構完整的交易制度，進一步開放創新板股票得為權證標的，除豐富我國權證商品的多元選擇，亦增進創新板股票商品多元性。
證交所近年來推行多項權證優化與精進措施，持續檢視市場實務需求並適時調整相關規範，除了活絡權證市場並提升流動性外，亦希望營造更為友善且健全的投資環境，在兼顧市場發展與投資人權益之前提下，促進權證市場穩健成長。
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