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10月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲1236.3點，收49712.04點。10月電子期收3202.95點，上漲101.55點，正價差21.73點；10月金融期收3536.40點，上漲9.60點，正價差22.14點。
10月電子期以3202.95點作收，上漲101.55點，成交61口。
電子現貨以3181.22點作收，上漲92.78點；10月電子期貨與現貨相較，正價差21.73點。
10月金融期以3536.40點作收，上漲9.60點，成交107口。
金融現貨以3514.26點作收，上漲3.35點；10月金融期貨與現貨相較，正價差22.14點。實際收盤價以期交所公告為準。
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