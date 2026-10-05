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10月台指期漲1280點

中央社／ 台北5日電

台北股市今天終場漲1236.3點，收49712.04點。10月台指期以49949點作收，上漲1280點，與現貨相較，正價差236.96點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，10月期貨48669點、11月期貨48840點。

台股今天終場漲1236.3點，收49712.04點，成交金額新台幣1兆1508.04億元。

10月台指期貨以49949點作收，漲1280點，成交4萬1765口；11月期貨以50125點作收，漲1285點，成交333口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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