分批布局「小台積」 搶賺複利財

台積電是台股科技產業最重要的權值股之一，每當股價跌破月線、季線，往往牽動科技族群表現，也讓投資人面臨「該停損還是逢低布局」的抉擇。若從過去20年歷史數據觀察，台積電跌破重要均線後，富邦科技ETF（0052）參考指數「臺灣資訊科技指數」雖然短線仍可能震盪，但隨持有時間拉長，平均報酬率及正報酬機率大致呈現走升趨勢。

統計2006年9月12日至2026年9月底，當台積電跌破月線當日，以收盤價進場臺灣資訊科技指數，歷史共出現310次。持有一個月平均報酬率為1.0%、正報酬機率60.6%；持有六個月平均報酬率提高至7.9%、正報酬機率67.1%；若持有六年，平均報酬率進一步達16.1%，正報酬機率70.8%。

換言之，歷史數據顯示，與其費心猜測台積電短線最低點，投資時間長短可能是更值得關注的因素。

若觀察代表中期趨勢的季線，數據更為鮮明。台積電跌破季線當日進場臺灣資訊科技指數，過去20年共出現175次，持有三個月平均報酬率4.3%、正報酬機率64.7%；持有六個月平均報酬率達8.9%，正報酬機率提高至72.0%。

不過，歷史回測也顯示，科技股修正期間仍可能出現較大波動，因此跌破月線、季線並不代表短線一定反彈。真正值得關注的是，台灣科技產業20年來歷經多次景氣循環，仍持續受惠PC、智慧手機、雲端運算到AI等一波波科技創新。

對看好台灣科技長線趨勢、又擔心單押個股波動率與風險太高的投資人而言，與其試圖一次去猜測與單押個股低點，不如考慮透過有「小台積」之稱的富邦科技ETF分批布局。富邦科技ETF以臺灣資訊科技指數為參考指數，不僅具高「含積量」，也一次布局台灣科技產業重要企業，在AI長期趨勢未變下，透過分批進場、拉長投資時間，參與台灣科技產業下一階段成長。