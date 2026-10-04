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黃金期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理

國際金價8月一度攀升至每盎司4,700美元附近，隨後出現拉回修正，主因美國10年期公債殖利率升至約5.3%，創下近20年新高，帶動實質殖利率同步走揚，大幅提高持有黃金的機會成本，進而壓抑金價表現。

從基本面來看，美國經濟成長與就業市場表現優於預期，使投資人對聯準會維持高利率政策，甚至進一步升息的預期升溫。同時，金價跌破4,230美元的重要技術支撐後，引發程式交易及短線資金停損賣壓湧現，導致技術面結構明顯轉弱。

此外，當市場流動性收緊、企業融資成本上升時，投資人往往傾向出售流動性較佳的資產以取得現金，而黃金即可能成為變現對象之一，進一步增加賣壓，使得黃金短期走勢偏弱。整體而言，每盎司4,100美元將是後續觀察的重要多空分水嶺；一旦該價位失守，金價不排除進一步下探並測試4,000美元整數關卡支撐。

特別提醒，自今年7月起，台灣期交所將調整黃金類商品契約規格。美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，此項調整後將有助於活絡商品交易，投資人可以更加靈活操作。

（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

黃金 金價 公債殖利率

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