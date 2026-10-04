台灣永續發展債券市場今年持續成長。根據櫃買中心最新統計，今年來已累計發行31檔永續發展債券，發行總額達924.8億元，達成全年目標1,300億元的71.1%。看好永續商品的投資人，可透過臺灣永續期貨等進行布局。

從類型來看，綠色債券占比最高，共22檔、發行金額696.2億元；其次為可持續發展債券五檔、131.6億元，及社會責任債券四檔、97億元。台積電以369億元穩居最大發行主力，台電則以167.2億元居次，東方匯理銀行台北分公司、台北富邦銀行、遠傳電信等機構也陸續加入發行行列。

值得留意的是，儘管今年來全球利率維持高檔，發行人對發債成本較為敏感，但市場熱度並未降溫。所謂永續發展債券，是企業或政府為籌措綠色、社會責任或兼具兩者性質的專案資金所發行的債券，募集資金須專款專用於再生能源、節能設備、社福建設等指定用途，發行前後也須經第三方機構查證資金流向，透明度高於一般公司債。

對一般投資人而言，後續若有更多連結永續債的債券型基金或ETF推出，可望成為參與這塊快速成長市場的管道，值得持續關注。

（永豐期貨提供）

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