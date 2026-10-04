聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 蓄勢挑戰新高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（2日）開高震盪收高，終場收48,475點，上漲122點；台指期下跌27點、至48,671點，正價差為195.26點。期貨商建議，目前台指期站穩在所有均線之上，下方月線為重要支撐，因此在跌破月線以前，短線震盪整理過後仍有機會再攻，蓄勢挑戰歷史高點。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加262口至6,641口，其中外資淨空單增加750口至80,304口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,128口至1,292口。

其中，上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守看待，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待；技術面台股波動率走低態勢不變，目前在盤勢呈多方量價結構下，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，台指期上周五呈高檔震盪格局，震幅較前幾個交易日收斂，高低點僅僅只有330點，終場指數以十字紅K棒作收；目前指數站穩在所有均線之上，下方月線為重要支撐，因此在跌破月線以前，短線震盪整理過後仍有機會再攻，蓄勢挑戰歷史高點。

永豐期貨指出，在上周五選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，10月第一周周三結算的買權最大OI落在52,500點，賣權最大OI落在43,800點。

整體來看，上周五指數雖僅小漲，卻在權值龍頭普遍休息的情況下仍持續走揚，顯示盤面資金輪動已轉移到ABF載板、PCB、被動元件與網通等中大型題材股身上，資金輪動的接棒力道明確，量能回升，也代表買盤並未因指數連續走高而退場。

不過個股仍是跌多漲少，意味行情熱度依舊集中在特定族群，尚未擴散至全盤。

台指期 台股 期貨 選擇權

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美非農數據低於預期 台指期夜盤噴出！率先衝破49K大關

10月台指期跌27點

00406A成交34.2萬張！規模衝576.9億 年化配息率逾16％最後買進日將到

均線多頭排列 法人：期待台積電營收數據帶頭台股上攻

相關新聞

分批布局「小台積」 搶賺複利財

台積電是台股科技產業最重要的權值股之一，每當股價跌破月線、季線，往往牽動科技族群表現，也讓投資人面臨「該停損還是逢低布局」的抉擇。若從過去20年歷史數據觀察，台積電跌破重要均線後，富邦科技ETF（0052）參考指數「臺灣資訊科技指數」雖然短線仍可能震盪，但隨持有時間拉長，平均報酬率及正報酬機率大致呈現走升趨勢。

台指期 蓄勢挑戰新高

台股上周五（2日）開高震盪收高，終場收48,475點，上漲122點；台指期下跌27點、至48,671點，正價差為195.26點。期貨商建議，目前台指期站穩在所有均線之上，下方月線為重要支撐，因此在跌破月線以前，短線震盪整理過後仍有機會再攻，蓄勢挑戰歷史高點。

黃金期 靈活操作

國際金價8月一度攀升至每盎司4,700美元附近，隨後出現拉回修正，主因美國10年期公債殖利率升至約5.3%，創下近20年新高，帶動實質殖利率同步走揚，大幅提高持有黃金的機會成本，進而壓抑金價表現。

永續期 伺機布局

台灣永續發展債券市場今年持續成長。根據櫃買中心最新統計，今年來已累計發行31檔永續發展債券，發行總額達924.8億元，達成全年目標1,300億元的71.1%。看好永續商品的投資人，可透過臺灣永續期貨等進行布局。

穩懋、華通 四檔閃金光

台股上周五（2日）延續震盪盤堅走勢，終場漲122點收48,475點，再寫收盤歷史新高。發行券商指出，看好低軌衛星相關股族群後市表現的投資人，可以留意穩懋（3105）、華通相關權證的布局機會。

中砂、台特化 押長天期

法人看好先進製程產能持續擴充，中砂（1560）與台特化等相關供應鏈受惠。權證發行商表示，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選距到期日超過90天以上、且價外20%至價內10%的相關認購權證逢低布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。