台指期 蓄勢挑戰新高

台股上周五（2日）開高震盪收高，終場收48,475點，上漲122點；台指期下跌27點、至48,671點，正價差為195.26點。期貨商建議，目前台指期站穩在所有均線之上，下方月線為重要支撐，因此在跌破月線以前，短線震盪整理過後仍有機會再攻，蓄勢挑戰歷史高點。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加262口至6,641口，其中外資淨空單增加750口至80,304口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,128口至1,292口。

其中，上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守看待，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待；技術面台股波動率走低態勢不變，目前在盤勢呈多方量價結構下，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，台指期上周五呈高檔震盪格局，震幅較前幾個交易日收斂，高低點僅僅只有330點，終場指數以十字紅K棒作收；目前指數站穩在所有均線之上，下方月線為重要支撐，因此在跌破月線以前，短線震盪整理過後仍有機會再攻，蓄勢挑戰歷史高點。

永豐期貨指出，在上周五選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，10月第一周周三結算的買權最大OI落在52,500點，賣權最大OI落在43,800點。

整體來看，上周五指數雖僅小漲，卻在權值龍頭普遍休息的情況下仍持續走揚，顯示盤面資金輪動已轉移到ABF載板、PCB、被動元件與網通等中大型題材股身上，資金輪動的接棒力道明確，量能回升，也代表買盤並未因指數連續走高而退場。

不過個股仍是跌多漲少，意味行情熱度依舊集中在特定族群，尚未擴散至全盤。