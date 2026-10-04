台積電是台股科技產業最重要的權值股之一，每當股價跌破月線、季線，往往牽動科技族群表現，也讓投資人面臨「該停損還是逢低布局」的抉擇。若從過去20年歷史數據觀察，台積電跌破重要均線後，富邦科技ETF（0052）參考指數「臺灣資訊科技指數」雖然短線仍可能震盪，但隨持有時間拉長，平均報酬率及正報酬機率大致呈現走升趨勢。

2026-10-05 01:19