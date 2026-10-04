友達 兩檔活力旺
友達（2409）為突破本業成長瓶頸，近來除持續處分閒置廠房，大幅充實營運資金外，並聚焦高附加價值業務，及發展先進封裝、共同封裝光學（CPO）等技術，轉機色彩濃厚。
法人指出，友達藉光學耦合、異質整合、精密製造等三大核心技術，加上集團成員Micro LED技術，積極進軍光通訊領域，聚焦資料中心10公尺內短距離高速傳輸需求，推出搭載系統級Micro LED CPO光通訊解決方案。
友達透過大尺寸玻璃加工、精密金屬化、重布線層（RDL）製程，結合康寧半導體級特殊玻璃與雷射通孔（TGV）能力，搶攻先進封裝需求，添後續想像空間。
權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日逾五個月權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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