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南茂 挑價內外10%
南茂（8150）8月營收27.8億元，較去年同期年成長33.2%；累計今年前八月營收為199.2億元，較去年同期年成長30.04%。
法人指出，南茂受惠AI產業高速發展，隨AI雲端資料中心建置，企業級SSD需求顯著提升，注入強勁動能。2025年記憶體營收占比約50%，且年成長率表現優異，標準型DRAM成長甚至超過五成，預期2026年、2027年仍為主要營收貢獻來源之一。另一方面，南茂憑藉優異凸塊（bumping）技術，積極與矽光子（SiPh）及光學元件客戶展開接洽與驗證，持續優化產品組合。
權證發行商建議，看好南茂後市的投資人，可買進價內外10%內、距到期日90天以上相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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