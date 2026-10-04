鈊象 瞄準逾150天

鈊象（3293）受惠美國授權加速成長，跨出三大州成效顯現，今（2026）年累計前八月營收24.05億元，年增65.3%。美國有35州可合法營運sweepstakes遊戲。過往鈊象營運鎖定於其中三州，雖獲得超過60%市占率，但過去三年營收大致持平。去年起公司積極開發social sweepstakes遊戲，成功打入剩餘的32州。

法人指出，美國、台灣、大陸、東南亞以外地區營收成長十分快速，今年累計至8月營收18.9億元、年增85.6%。其他地區成長主要來自中南美洲及歐洲，中南美洲公司已站穩營運基礎；歐洲仍需要時間打開知名度。

權證發行商建議，看好鈊象後市股價表現的投資人，可利用價內外10%-15%內、距到期日逾五個月的商品介入。（凱基證券提供）

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