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中砂、台特化 押長天期

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

法人看好先進製程產能持續擴充，中砂（1560）與台特化等相關供應鏈受惠。權證發行商表示，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選距到期日超過90天以上、且價外20%至價內10%的相關認購權證逢低布局。

法人指出，中砂深耕先進製程與海外 IDM／記憶體客戶，DBU奠定長期成長曲線，目前月產能已突破6萬顆，今年底月產能可望達7萬顆，成為今年營收主要成長動能。

除晶圓廠客戶 N3／N2／A16 等先進製程月產能持續成長外，隨中砂在美系IDM廠滲透率逐漸提升、美系記憶體廠拉貨動能亦逐漸加大，皆帶動鑽石碟需求。預計至2027年底月產能需求將達9.5萬顆，中長期公司規劃設立新廠，至2034年的月產能目標將超越 20 萬顆，持續成為公司主要成長動能。

台特化6~8月進行矽乙烷產能壓力測試，效益逐漸於7月營收開始顯現。法人表示，隨N2產能逐季爬升，預估2027年台特化有機會再度進行矽乙烷擴產，預期矽乙烷業務將逐季成長，持續成為今、明二年主要營收成長動能，預估今（2026）年矽乙烷營收年增約 30%-40%。

法人說，台特化今年第2季矽乙烷稼動率突破90%，正式啟動Phase 1去瓶頸擴產至一年40噸 ，預計2027年第3季投產；無水氟化氫AHF因先進製程拉貨強勁，規劃產能由10噸翻倍擴建至20噸，預計2027年第4季投產。此外，台特化為台灣唯一能達成無水、無氧且PPT／PICO級超低雜質的AHF與全矽烷類供應商，產品壁壘極高。

中砂 台特化 先進製程

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