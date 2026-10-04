穩懋、華通 四檔閃金光

台股上周五（2日）延續震盪盤堅走勢，終場漲122點收48,475點，再寫收盤歷史新高。發行券商指出，看好低軌衛星相關股族群後市表現的投資人，可以留意穩懋（3105）、華通相關權證的布局機會。

SpaceX 旗下星鏈（Starlink）第3季低軌衛星發射數量為598顆，季減約11.1%，年減約18.8%；累計前九月數量達2,165顆，年減約3.2%。法人分析，衛星處於V3轉換過渡期為主要因素之一。

展望後市，法人指出，短期來看發射量成長低於預期，唯後續在Starship商用、D2C及太空AI發展下，中長期大幅增長格局不變，持續正向看待LEO產業發展及供應鏈受惠個股，相關如砷化鎵代工廠穩懋、PCB太空板王華通。

穩懋8月合併營收19.37億元，攀上近56個月來高點，月增2.4%，年增30.5%；前八月合併營收136.76億元，年增33.01%。

展望後市，法人認為，穩懋在基礎設施產品近幾年的營收比重則為20%~30%，相關訂單來自基地台、衛星通訊、光纖通訊等廠商，出貨動能來自低軌道衛星標案陸續出貨。由於全球各地低軌道衛星標案隨應用領域拓展而有機會持續釋出，後續營收前景佳。

華通8月營收，達70.12億元，較7月成長0.8%，較去年同期成長6.8%；累計前八月營收為535.07億元，年增12.6%。展望後市，法人表示，華通主要客戶涵蓋美系與陸系光模組廠，為滿足訂單需求，光模塊mSAP產能規劃增加，且2027年天上衛星將進入V3衛星元年，隨客戶取得更多衛星發射量及衛星規格升級，華通將是最大受惠者。

權證發行商建議，看好穩懋、華通後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日超過五個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。