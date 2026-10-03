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奇鋐 挑價內外5%
奇鋐（3017）8月營收月增4.8%、年增54.3%，創歷史新高，隨VeraRubin與ASIC產品出貨成長，預估第3季營收規模提升，產品組合較佳，毛利率與營業利益率可優於第2季。
因GPU水冷產品與ASIC氣冷產品出貨成長，伺服器與網通領域2025年營收年增181.1%，市場預估2026年伺服器與網通領域營收年增106%，奇鋐營運成長動能在Vera Rubin系列Group A水冷板預估供貨比重30%以上，於Group C區域供貨比重五成以上；Rack Manifold產能陸續開出，市場預期於四大CSP的供貨比重將提升至三成以上。
權證券商建議，利用價內外5%以內、有效天期150天以上的商品介入。（台新證券提供）
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