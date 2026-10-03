研華（2395）2026年第3季營收可望高於第2季，主因半導體、醫療、機器人、能源等需求強勁，毛利率及營業利益率與第2季相當，統計至8月整體訂單出貨比為1.47，美國市場則衝上2.15，預估到年底仍可在2左右，訂單需求強勁。

2026-10-03 00:56