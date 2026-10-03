受惠半導體先進製程擴產帶動，特用化學品本土化供應鏈需求持續暢旺。中華化（1727）近年積極切入電子級化學品領域，旗下電子級硫酸等產品出貨穩健成長，加上積極布局擴產以滿足晶圓代工大客戶急迫需求，產業長線成長動能明確。

近期中華化宣布策略結盟深化產業布局，消息面帶動股價處於歷史高檔震盪，但在基本面長線趨勢支撐下，站上百元關卡後展現支撐與反彈力道，成交量能也維持高檔活絡，顯示多方買盤承接意願濃厚。

中華化相關權證

法人指出，可挑選價內外15％內、剩餘天數150天以上的認購權證介入，以小額資金靈活掌握股價波段槓桿效益，並留意時間價值遞減風險。（國泰證券提供）

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