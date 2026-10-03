聽新聞
0:00 / 0:00

研華 選逾五個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

研華（2395）2026年第3季營收可望高於第2季，主因半導體、醫療、機器人、能源等需求強勁，毛利率及營業利益率與第2季相當，統計至8月整體訂單出貨比為1.47，美國市場則衝上2.15，預估到年底仍可在2左右，訂單需求強勁。

美國是研華最大單一市場，由美國專案設計匯入（Design-Win）金額2026上半年已超過4億美元，高於2025全年水準，預估2026下半年有望超過上半年水準，今年美國Design-Win業績可達去年兩倍以上，美國將成未來成長重心。研華北美訂單強勁，7、8月訂單出貨比仍達1.64、1.47。

研華相關權證
研華相關權證

權證券商建議，利用價外15%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

研華 毛利率 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全民權證─發行者專區／漢唐 挑逾五個月

全民權證／貿聯 兩檔強強滾

日月光、京元電 權證四檔夯

全民權證／台達電 挑逾120天

相關新聞

崇越、環球晶 四檔夯

半導體材料族群的崇越（5434）與環球晶受惠產業景氣持續強勁，市場看好其業績成長空間，權證發行商表示，投資人可挑價內外15%以內、有效天期三個月以上的相關認購權證靈活操作，擴大獲利空間。

南電、臻鼎 押寶150天

外資看好ABF產業，在供需缺口持續擴大、單價價值提升、產能滿載等有利因素下，市場看好南電（8046）、臻鼎-KY等供應鏈未來營運表現，權證券商建議，可利用價內外10%以內、有效天期150天以上的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐 挑價內外5%

奇鋐（3017）8月營收月增4.8%、年增54.3%，創歷史新高，隨VeraRubin與ASIC產品出貨成長，預估第3季營收規模提升，產品組合較佳，毛利率與營業利益率可優於第2季。

中華化 兩檔放閃

受惠半導體先進製程擴產帶動，特用化學品本土化供應鏈需求持續暢旺。中華化（1727）近年積極切入電子級化學品領域，旗下電子級硫酸等產品出貨穩健成長，加上積極布局擴產以滿足晶圓代工大客戶急迫需求，產業長線成長動能明確。

研華 選逾五個月

研華（2395）2026年第3季營收可望高於第2季，主因半導體、醫療、機器人、能源等需求強勁，毛利率及營業利益率與第2季相當，統計至8月整體訂單出貨比為1.47，美國市場則衝上2.15，預估到年底仍可在2左右，訂單需求強勁。

最牛一輪／天二搶鏡 群益63叫好

天二科技（6834）受惠被動元件漲價潮，8月營收2.55億元、年增114.3%；歸屬母公司業主純益0.28億元、年增11.58%；前八月每股純益（EPS）2.29元。天二科技股價連兩日上漲，昨（2）日開盤不久就強勢攻上漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。