研華（2395）2026年第3季營收可望高於第2季，主因半導體、醫療、機器人、能源等需求強勁，毛利率及營業利益率與第2季相當，統計至8月整體訂單出貨比為1.47，美國市場則衝上2.15，預估到年底仍可在2左右，訂單需求強勁。

美國是研華最大單一市場，由美國專案設計匯入（Design-Win）金額2026上半年已超過4億美元，高於2025全年水準，預估2026下半年有望超過上半年水準，今年美國Design-Win業績可達去年兩倍以上，美國將成未來成長重心。研華北美訂單強勁，7、8月訂單出貨比仍達1.64、1.47。

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