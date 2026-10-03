南電、臻鼎 押寶150天

外資看好ABF產業，在供需缺口持續擴大、單價價值提升、產能滿載等有利因素下，市場看好南電（8046）、臻鼎-KY等供應鏈未來營運表現，權證券商建議，可利用價內外10%以內、有效天期150天以上的認購權證，參與相關個股走勢。

根據外資最新報告指出，高階ABF載板供需缺口將逐年擴大並延續至2028年，目前高階ABF載板交期已延長至22~26周，市場報價單季上揚8~12%，產品利差大幅擴大。在CSP大廠積極拉貨下，供需緊縮態勢明確。

南電、臻鼎-KY相關權證

此外，隨著CoWoS與EMIB等先進封裝技術快速普及，晶片對ABF載板的面積增大、層數提升，導致單片ABF載板平均售價呈現三至四倍的暴增。預估全球高階ABF載板市場規模將以28.5%的年複合成長率高速成長，全球載板大廠至2028年的累計資本支出大增，用以支應AI與高階封裝所需的ABF產能，展現強勁的產品規格升級趨勢。

南電ABF與BT載板需求維持強勁，市場預期每季ABF現貨報價漲價20%，推估2027年ABF供給缺口擴大至三成水準，因此，預期每季將持續漲價。

臻鼎-KY方面，伺服器、光模塊與IC載板營收占比提升，帶動產品組合改善，後續營運成長重心將由手機、PC等消費性電子，轉向AI伺服器、光模塊、IC載板與邊緣AI等高階應用，並透過逾800億元資本支出加速全球高階產能布局，三大高階應用營收占比可望由2025年的11.7%提升至2027年的38.3%，並朝2030年45%至50%的長期目標邁進。