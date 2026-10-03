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崇越、環球晶 四檔夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

半導體材料族群的崇越（5434）與環球晶受惠產業景氣持續強勁，市場看好其業績成長空間，權證發行商表示，投資人可挑價內外15%以內、有效天期三個月以上的相關認購權證靈活操作，擴大獲利空間。

崇越半導體材料業務營運今年來逐季走高，日本信越也開始針對部分產品進行漲價，依據產品類別不同，漲價幅度約15~20%，將推升今年整體營收。

崇越、環球晶相關權證
崇越、環球晶相關權證

崇越除半導體材料外，工程業務將於下半年邁入認列高峰，且在手訂單突破200億元。此外，崇越持續進行海外布局，奠定工程業務及半導體材料業務海外發展基礎。今年將陸續於泰國、德國、美國與印度等地設立據點，強化在地服務。

崇越旗下日本子公司峻川商事株式會社日前正式啟用福岡營業所，加上東京總公司與熊本營業所，峻川商事在日本已有三個據點，將以福岡為服務樞紐。福岡據點將協助崇越科技回應晶圓代工新廠及整合元件製造廠（IDM）對先進材料、設備與高階零組件的多元需求，進一步強化在日本半導體產業鏈的在地服務。

環球晶8月自結淨利7.04億元，單月每股純益1.47元；儘管8月存在義大利火災影響，但本業獲利轉強，8月世創股價持平，獲利改善非來自業外的金融評價利益。矽晶圓無論現貨價或合約價都呈現上漲，日本大廠SUMCO表示現貨價格開始調漲。

除價格外，矽晶圓產業各項指標持續好轉。2027年將開用新的合約價格，大多呈現漲價，預期將持續帶動獲利改善。環球晶明（2027）年將迎來營收顯著提高的一年，矽晶圓現貨價可望上漲，環球晶從明年上半年就會開始出現長約預付款顯著增加狀況。

環球晶 半導體 崇越科技

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南電、臻鼎 押寶150天

外資看好ABF產業，在供需缺口持續擴大、單價價值提升、產能滿載等有利因素下，市場看好南電（8046）、臻鼎-KY等供應鏈未來營運表現，權證券商建議，可利用價內外10%以內、有效天期150天以上的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐 挑價內外5%

奇鋐（3017）8月營收月增4.8%、年增54.3%，創歷史新高，隨VeraRubin與ASIC產品出貨成長，預估第3季營收規模提升，產品組合較佳，毛利率與營業利益率可優於第2季。

中華化 兩檔放閃

受惠半導體先進製程擴產帶動，特用化學品本土化供應鏈需求持續暢旺。中華化（1727）近年積極切入電子級化學品領域，旗下電子級硫酸等產品出貨穩健成長，加上積極布局擴產以滿足晶圓代工大客戶急迫需求，產業長線成長動能明確。

研華 選逾五個月

研華（2395）2026年第3季營收可望高於第2季，主因半導體、醫療、機器人、能源等需求強勁，毛利率及營業利益率與第2季相當，統計至8月整體訂單出貨比為1.47，美國市場則衝上2.15，預估到年底仍可在2左右，訂單需求強勁。

最牛一輪／天二搶鏡 群益63叫好

天二科技（6834）受惠被動元件漲價潮，8月營收2.55億元、年增114.3%；歸屬母公司業主純益0.28億元、年增11.58%；前八月每股純益（EPS）2.29元。天二科技股價連兩日上漲，昨（2）日開盤不久就強勢攻上漲停。

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