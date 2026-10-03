崇越、環球晶 四檔夯

半導體材料族群的崇越（5434）與環球晶受惠產業景氣持續強勁，市場看好其業績成長空間，權證發行商表示，投資人可挑價內外15%以內、有效天期三個月以上的相關認購權證靈活操作，擴大獲利空間。

崇越半導體材料業務營運今年來逐季走高，日本信越也開始針對部分產品進行漲價，依據產品類別不同，漲價幅度約15~20%，將推升今年整體營收。

崇越、環球晶相關權證

崇越除半導體材料外，工程業務將於下半年邁入認列高峰，且在手訂單突破200億元。此外，崇越持續進行海外布局，奠定工程業務及半導體材料業務海外發展基礎。今年將陸續於泰國、德國、美國與印度等地設立據點，強化在地服務。

崇越旗下日本子公司峻川商事株式會社日前正式啟用福岡營業所，加上東京總公司與熊本營業所，峻川商事在日本已有三個據點，將以福岡為服務樞紐。福岡據點將協助崇越科技回應晶圓代工新廠及整合元件製造廠（IDM）對先進材料、設備與高階零組件的多元需求，進一步強化在日本半導體產業鏈的在地服務。

環球晶8月自結淨利7.04億元，單月每股純益1.47元；儘管8月存在義大利火災影響，但本業獲利轉強，8月世創股價持平，獲利改善非來自業外的金融評價利益。矽晶圓無論現貨價或合約價都呈現上漲，日本大廠SUMCO表示現貨價格開始調漲。

除價格外，矽晶圓產業各項指標持續好轉。2027年將開用新的合約價格，大多呈現漲價，預期將持續帶動獲利改善。環球晶明（2027）年將迎來營收顯著提高的一年，矽晶圓現貨價可望上漲，環球晶從明年上半年就會開始出現長約預付款顯著增加狀況。