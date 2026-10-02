美非農數據低於預期 台指期夜盤噴出！率先衝破49K大關

台指期夜盤2日開盤時，受美股電子盤上漲激勵，以48,671點、上漲2點開出後，隨美債殖利率走疲帶動，美股電子盤漲勢擴大下，盤勢呈高檔震盪格局，隨晚間20點30分公布的9月非農就業遠低於市場預期、市場預期聯準會短期連續升息的壓力持續下降，美股電子盤急拉，台指期夜盤也連帶呈直線上攻，而截至晚間約21點，再寫49,196點反彈新高、上漲527點。

2日美股電子盤焦點，在於晚間20點30分公布的美國9月非農就業人數增加2.9萬人，預期增加9萬人、前值為增加13.3萬人，9月失業率為4.2%，預期為4.1%、前值為4.1%，數據顯示就業市場降溫、可能使聯準會不再於短期內連續升息，不僅市場預期聯準會將延後升息、同時今年可能不會再升息中，道瓊電子盤急漲一度逾450點，那斯達克電子盤也大漲逾350點，10年期公債殖利率、美元指數走跌，黃金、白銀等貴金屬價格上漲，帶動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,540元、上漲20元附近遊走，電子期上漲1.04%，半導體期上漲1.46%，中型100期貨指數上漲1.21%。

市場專家建議，就技術面來說，2日台股早盤一度出現拉回走勢，不過指數回檔過程中始終守穩5日均線之上，顯示短線下檔支撐力道仍然穩固，預期短期指數將維持於5日線與48,601點間高檔震盪整理。目前大盤已逐步逼近48,601點，後續若成交量能放大至1兆元甚至1.2兆元以上，且指數能有效站穩48,601點之上，則有機會帶動市場展開新一波上攻行情；反之，盤勢仍將以高檔震盪整理為主，且整理時間恐將拉長。